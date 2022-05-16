Інформацію про передання опитувальника підтвердив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгей. За його словами, тепер очолювана ним Єврокомісія має підготувати висновок для Ради ЄС щодо заявки України.

Важливо Відмова означатиме, що Україну намагаються обдурити, – Кулеба про статус кандидата на вступ ЄС

Олівер Варгей також зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Обговорили з комісаром ЄС Олівером Варгеєм надання Україні статусу кандидата в ЄС, яка зараз захищає європейські цінності від російської агресії. Настав час юридично закріпити Україну на шляху до ЄС і зробити Європу сильнішою, безпечнішою та процвітаючою", – зазначив з цього приводу Дмитро Кулеба.

Вони також ще раз обговорили, як посилити подальшу підтримку нашої країни.

"Європейський Союз залишається з Україною, щоб пом'якшити вплив війни Росії проти України", – наголосив Олівер Варгей.

Опитувальник для України

Після повномасштабного нападу Росії Україна попросила про швидкий вступ до Євросоюзу – за скороченою процедурою.

Україна отримала анкету-опитувальник від Європейської комісії щодо оцінки готовності країни отримати статус кандидата на членство в ЄС. Такі опитувальники отримувала та заповнювала кожна країна, яка вступала в Євросоюз. 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському цей опитувальник.

Перша частина опитувальника є аудитом держави на відповідність політичним та економічним критеріям членства в ЄС. 19 квітня Європейська комісія підтвердила отримання першої частини опитувальника.

Друга частина опитувальника надає оцінку відповідності національного законодавства європейському. 9 травня Володимир Зеленський під час віртуальної зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника.

Тепер Єврокомісія готуватиме Україні рекомендацію щодо відповідності критеріям вступу в ЄС. Після цього будуть можливі повноцінні перемовини щодо цього.

Варте уваги Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України в ЄС 8 або 15 червня, – журналіст

В Офісі Президента свого часу наголошували, що Україна хоче отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.