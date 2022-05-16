Информацию о передаче опросника подтвердил еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Варгей. По его словам, теперь возглавляемая им Еврокомиссия должна подготовить заключение для Совета ЕС по поводу заявки Украины.

Важно Отказ будет означать, что Украину пытаются обмануть, – Кулеба о статусе кандидата на вступление в ЕС

Оливер Варгей также встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Обсудили с комиссаром ЕС Оливером Варгеем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, которая сейчас защищает европейские ценности от российской агрессии. Пора юридически закрепить Украину на пути к ЕС и сделать Европу сильной, безопасной и процветающей", — отметил по этому поводу Дмитрий Кулеба.

Они также обсудили, как усилить дальнейшую поддержку нашей страны.

"Европейский Союз остается с Украиной, чтобы смягчить влияние войны России против Украины", – подчеркнул Оливер Варгей.

Опросник для Украины

После полномасштабного нападения России Украина попросила о скором вступлении в Евросоюз – по сокращенной процедуре.

Украина получила анкету-опросник от Европейской Комиссии по оценке готовности страны получить статус кандидата на членство в ЕС. Такие опросники получала и заполняла каждая страна, вступающая в Евросоюз. 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Владимиру Зеленскому этот опросник.

Первая часть опросника является аудитом государства на соответствие политическим и экономическим критериям членства в ЕС. 19 апреля Европейская комиссия подтвердила получение первой части опросника.

Вторая часть опросника дает оценку соответствия национального законодательства европейскому. 9 мая Владимир Зеленский во время виртуальной встречи с Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника.

Теперь Еврокомиссия будет готовить Украине рекомендацию относительно соответствия критериям вступления в ЕС. После этого будут возможны полноценные переговоры по этому поводу.

Следует обратить внимание Еврокомиссия даст вывод о заявке Украины в ЕС 8 или 15 июня, – журналист

В Офисе Президента в свое время отмечали, что Украина хочет получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.