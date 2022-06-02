Вступление Украины должно происходить на общих основаниях, – Бербок

Министерство иностранных дел Германии выступило за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом она сообщила 2 июня на форуме телерадиокомпании WDR Europaforum.

Украина де-факто уже стала частью Евросоюза, – Зеленский

Недостаточно просто сказать: вы являетесь частью Европы. Необходимо сказать: вы являетесь частью ЕС. Это – исторический момент. Мы не можем закрыть двери перед Украиной,

– подчеркнула глава ведомства.

В то же время Бербок подчеркнула, что вступление Украины в ЕС должно происходить на общих основаниях. Мол, никаких поблажек быть не может. В то же время, по ее словам, государства-члены ЕС должны делать все, чтобы Украина смогла когда-нибудь присоединиться к ним.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление будет иметь масштабные негативные последствия. В частности она приведет к дестабилизации ситуации на континенте. Ведь тогда Россия увидит, что Европа дает слабину.

В Италии говорят, что государства ЕС против вступления Украины

Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита Евросоюза заявил, что все крупные страны-члены против предоставления Украине кандидатства на членство. В то же время он подчеркнул, что у Италии другое мнение и поддерживает европейский путь Украины.

Глава итальянского правительства добавил, что решение о статусе Украины пока непредсказуемо. Все из-за противодействия ряда государств.

На каком этапе вступления в Евросоюз находится Украина

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква пояснил, что наше государство должно отвечать всем критериям организации, к которой он хочет присоединиться. В вопросе членства в ЕС мы сейчас находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям.

После предоставления нашей стране статуса кандидата нужно будет провести переговоры по соглашению о вступлении, а также подписать и ратифицировать его в парламентах всех стран-членов.

Важно! Вердикт Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Киев может услышать уже в этом месяце. Ведь в июне состоится заседание Европейского совета, на котором, вероятно, обсудят этот вопрос.

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