Если хочешь быть членом организации, ты должен отвечать ее критериям, – Игорь Жовква

Сейчас мы находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, отвечает ли Украина Копенгагенским критериям членства. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире совместного информационного марафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, Украина предоставила всю необходимую информацию о состоянии экономики, политике и юридической базе на более чем 5000 страниц опросника. Европейская комиссия приняла эти ответы и указала, что там достаточно информации, чтобы сделать соответствующее заключение.

В Офисе Президента абсолютно уверены, что вывод будет положительным. Его должны представить ориентировочно в середине июня.

Какие этапы впереди

Как отметил Жовква, следующий этап, а именно обретение Украиной статуса кандидата, зависит от государств-членов Европейского Союза.

После этого, чтобы стать полноправным членом ЕС, нужно будет провести переговоры по соглашению о вступлении, подписать и ратифицировать его в парламентах всех стран-членов и парламенте Украины.

Все очень просто, но нужно на каждом этапе прилагать соответствующие усилия,

– уверен Жолква.

Он заверил, что наше государство готово делать все, что от него зависит. Доказательством этого является то, что Украина заполнила опросник от Европейской комиссии всего за 4 недели, а это – невиданная до сих пор скорость.

Несмотря на все старания с украинской стороны, многое зависит и от ЕС и его членов. Чтобы с этим не возникало проблем, президент Украины ежедневно общается с коллегами – лидерами других государств.

По мнению Жовквы, старания президента в этом вопросе заметны. К примеру, на этой неделе Украину посетила премьер Финляндии Санни Марин, и с ней разговаривали вопросы перспективы нашего статуса кандидата.

Кроме того, Зеленский регулярно общается с главами европейских государств – премьер-министром Италии Марио Драги, канцлерами Австрии Карлом Нехаммером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом. Учитывая это, можно сказать, что соответствующая работа, направленная на вступление Украины в ЕС, продолжается.

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