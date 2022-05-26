Зеленский поблагодарил премьера Финляндии за поддержку

После встречи глава государства заявил, что для Украины очень ценна военная помощь со стороны Финляндии. Кроме оружия, по словам Зеленского, для Украины важно единство санкционной политики против России и поддержка европейской интеграции нашей страны.

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Владимир Зеленский поблагодарил Санни Марин за визит в Киев и поддержку Украины во время войны с Россией.

Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить крепость в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санни Марин за визит и преданную поддержку,

– написал президент в своих социальных сетях.

Санна Марин посетила Ирпень

Глава финского правительства в рамках визита в Украину посетила город Ирпень, пострадавший от российских военных во время оккупации.

Марин встретилась с секретарем Ирпенского городского совета Анжелой Макеевой.

Премьер-министру Финляндии показали последствия российской оккупации. Также с Марин обсудили вопросы помощи в восстановлении Ирпени.

Добавим, что в апреле президент Зеленский обратился в парламент Финляндии. Тогда глава государства призвал Финляндию присоединиться к восстановлению Украины, в частности, в сфере образования.

Финляндия начала курс в НАТО

Финляндия вместе со Швецией поддерживают Украину в войне с Россией. Более того, российская агрессия заставила изменить позицию Хельсинки и Стокгольма по военному нейтралитету.

На фоне войны в Украине обе страны решили вступить в НАТО и 18 мая официально подали заявку на вступление в Альянс. Президент Зеленский заявлял, что Россия подтолкнула финнов и шведов к решению вступить в НАТО. Теперь границы НАТО могут граничить с Россией.

По прогнозам экспертов, скандинавские страны могут получить членство уже на следующем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде. При этом они вступят в Альянс без так называемого ПДЧ (план действий по членству).

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО пытается блокировать Турция, которая обвиняет эти страны в терроризме.

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