Зеленський подякував прем'єрці Фінляндії за підтримку

Після зустріч глава держави заявив, що для України дуже цінна військова допомога з боку Фінляндії. Окрім зброї, за словами Зеленського, для України важлива єдність щодо санкційної політики проти Росії та підтримка європейської інтеграції нашої країни.

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Володимир Зеленський висловив подяку Санні Марін за візит у Київ та підтримку України під час війни з Росією.

Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС – це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку,

– написав президент у своїх соціальних мережах.

Зеленський зустрівся із Санною Марін – відео

Санна Марін відвідала Ірпінь

Глава фінського уряду у рамках візиту до України відвідала місто Ірпінь, яке постраждало від російських військових під час окупації.

Марін зустрілася із секретаркою Ірпінської міської ради Анжелою Макеєвою.

Прем'єр-міністерці Фінляндії показали наслідки російської окупації. Також з Марін обговорили питання допомоги у відновленні Ірпені.

Додамо, що у квітні президент Зеленський звернувся до парламенту Фінляндії. Тоді глава держави закликав Фінляндію приєднатися до відбудови України, зокрема у сфері освіти.

Фінляндія розпочала курс у НАТО

Фінляндія разом зі Швецію підтримують Україну у війні з Росією. Більше того, російська агресія змусила змінити позицію Гельсінкі та Стокгольма щодо військового нейтралітету.

На тлі війни в Україні обидві країни вирішили вступити до НАТО і 18 травня офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Президент Зеленський заявляв, що саме Росія підштовхнула фінів та шведів до рішення вступити в НАТО. Тепер кордони НАТО можуть межувати з Росією.

За прогнозами експертів, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО, який відбудеться влітку в Мадриді. При цьому вони вступлять до Альянсу без так званого ПДЧ (план дії щодо членства).

Наразі вступ Фінляндії та Швеції до НАТО намагається блокувати Туреччина, яка звинувачує ці країни в тероризмі.

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