Парламент Фінляндії вшанував загиблих у війні на території України

Зеленський 8-го квітня виступив перед парламентом, урядом і президентами Фінляндії, повідомляє 24 канал. Він розповів про обстріл залізничного вокзалу в Краматорську.

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Російські військові вдарили по вокзалу у нашому місті Краматорськ. По звичайному залізничному вокзалу. По звичайних людях. Військових там не було. Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію,

– сказав президент.

Глава держави заявив про вже відомо про близько 30 загиблих та 300 поранених.

Зеленський заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триває 44 день. Загалом ворог веде війну проти нашої держави восьмий рік.

Через це президент закликав парламент Фінляндії вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

Росія направляє в Україну терористів

Зеленський під час свого звернення розповів, що Росія для війни з Україною шукає військових не тільки по всій своїй території, але й привозить терористів з усього світу.

Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових. І дуже досвідчених вбивць і дуже юних хлопчиків,

– зауважив глава держави.

Президент розповів, що Росія вчиняє звірства на території України. Як приклад він навів розстріл мирних людей на Каховському водосховищі.

Зеленський зазначив, що на деокупованих територіях після Росії багато розстріляних автомобілів.

"Ви всі знаєте, що наробили російські військові у нашому місті Буча. Але вони роблять такі "бучі" щоденно. Від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона", – розповів президент.

Президент заявив про загрозу Росії

Він попередив, що Росія зробить те саме з Фінляндією, якщо її військові отримають такий наказ. На думку українського президента, Росія загрожує всім країнам, з якими має кордон.

Зеленський наголосив на потребі жорстких санкцій, щоб зупинити російську військову машину. Зокрема, йдеться про обмеження російських енергоресурсів.

Також глава держави подякував Фінляндії за оборонну підтримку, але попросив "проявити ще більше лідерство".

Наприкінці звернення Зеленський закликав Фінляндію приєднатися до відбудови України, зокрема у сфері освіти.

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