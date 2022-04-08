Парламент Финляндии почтил погибших в войне на территории Украины

Зеленский 8-го апреля выступил перед парламентом, правительством и президентами Финляндии, сообщает 24 канал. Он рассказал об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.

Узнайте больше Это зло, которое не имеет границ, – Зеленский об ударе по вокзалу Краматорска

Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорск. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям. Военных там не было. Люди, которые ждали поездов, чтобы выехать на безопасную территорию,

– сказал президент.

Глава государства заявил об уже известно об около 30 погибших и 300 раненых.

Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины длится 44 день. В целом враг ведет войну против нашего государства восьмой год.

Президент призвал парламент Финляндии почтить погибших минутой молчания.

Россия направляет в Украину террористов

Зеленский во время своего обращения рассказал, что Россия для войны с Украиной ищет военных не только по всей своей территории, но и привозит террористов со всего мира.

Кого мы только не видели среди пленных российских военных. И очень опытных убийц и очень юных мальчиков,

– заметил глава государства.

Президент рассказал, что Россия совершает зверства на территории Украины. В качестве примера он привел расстрел мирных людей на Каховском водохранилище.

Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях после России много расстрелянных автомобилей.

"Вы все знаете, что наделали российские военные в нашем городе Буча. Но они делают такие "Бучи" ежедневно. От Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона", – рассказал президент.

Президент заявил об угрозе России

Он предупредил, что Россия сделает то же самое с Финляндией, если военные получат такой приказ. По мнению украинского президента, Россия угрожает всем странам, с которыми имеет границу.

Зеленский подчеркнул необходимость жестких санкций, чтобы остановить российскую военную машину. В частности, речь идет об ограничении российских энергоресурсов.

Также глава государства поблагодарил Финляндию за оборонную поддержку, но попросил "проявить еще большее лидерство".

В конце обращения Зеленский призвал Финляндию присоединиться к восстановлению Украины, в частности в сфере образования.

Стоит внимания – Зеленский резко отреагировал на удар по вокзалу в Краматорске: смотрите видео