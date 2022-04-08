Зеленский: Российские изверги не оставляют своих методов

Президент написал, что российские оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидавших эвакуации.

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Сообщается, что в результате удара уже известно про около 30 погибших и еще 100 раненых.

"Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте", – говорится в сообщении президента.

Глава государства заявил, что российские военные не оставляют свои методы и уничтожают гражданских, ведь не имеют сил противостоять украинским военным.

Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится,

– резюмировал Зеленский.