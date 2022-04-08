Надпись можно увидеть на последнем видео в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского в инстаграме.

Важно Попытка россиян сорвать эвакуацию, запугать людей – Ермак об атаке на вокзал в Краматорске

Пока известно, что погибли по меньшей мере 30 человек, более 100 человек получили ранения.

Как сообщил Владимир Зеленский, в этот момент на вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидавших эвакуации. А, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, россияне точно знали, что бьют по гражданским жителям. Ведь перед такими ударами всегда идет доразведка цели.

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