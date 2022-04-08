Ермак заявил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске – это еще одно кровавое преступление россиян.

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Глава ОП о ракетном ударе по Краматорску

Глава Офиса президента назвал эту атаку попыткой россиян сорвать эвакуацию, запугать людей. Он добавил, что в результате ранения получили более 100 человек и на этот момент 30 человек стали жертвами атаки.

Россия нарушает все правила войны и будет отвечать за каждое это преступление на трибунале,

– подчеркнул Ермак.

Он также заявил, что каждая такая атака – ответ на промедление западных партнеров Украины. Речь идет о введении реально разрушительных санкций против России, нефтяного эмбарго, как и предоставлении Украине мощного оружия.

Ермак подчеркнул, что Украина победит, но за этим стоит вопрос жизней людей. Глава ОП поинтересовался, сколько еще украинцев должно умереть от "рук циничной страны, которой неизвестны правила морали".

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