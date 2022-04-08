Єрмак заявив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську – це ще один кривавий злочин росіян.

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Очільник ОП про ракетний удар по Краматорську

Глава Офісу президента назвав цю атаку спробою росіян зірвати евакуацію, залякати людей. Він додав, що у результати поранення отримали більше ніж 100 людей і на цю мить 30 людей стали жертвами атаки.

Росія порушує всі правила війни й відповідатиме за кожен цей злочин на трибуналі,

– наголосив Єрмак.

Він також заявив, що кожна така атака – відповідь на зволікання західних партнерів України. Йдеться про введення реально руйнівних санкцій проти Росії, нафтового ембарго, як і надання Україні потужної зброї.

Єрмак наголосив, що Україна переможе, але за цим стоїть питання життя людей. Глава ОП поцікавився, скільки ще українців має померти від "рук цинічної країни, якій невідомі правила моралі".

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