Про це 24 каналу розповів політолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Він зауважив, що головне питання у тому, за якою процедурою Швецію та Фінляндію прийматимуть до НАТО.

Зверніть увагу Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

У НАТО відходять від стратегії стримування

Наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться наприкінці червня у Мадриді. У відповідь на питання про те, чи можуть тоді дві скандинавські країни вже стати членами НАТО, Григорій Перепелиця сказав: "Думаю, що вони стануть".

В результаті війни, за його словами, відбулося переосмислення загроз самим НАТО. До цього Альянс розглядав Росію як стратегічного партнера, попри її агресію.

"Наразі ми бачимо, що в НАТО вже переходитимуть від стратегії стримування Росії до оцінки загроз від неї безпосередньо", – сказав політолог.

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Шляхи членства в НАТО

На думку директора Інституту зовнішньополітичних досліджень, НАТО знайде такий шлях, щоб Швеція та Фінляндія пройшли прискорену процедуру. Вони вже подали заявки і Північноатлантична рада має одразу розглянути їх і ухвалити рішення без "додаткових сходинок".

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Григорій Перепелиця пояснив, що з початку заснування були 3 відомі шляхи приєднання до НАТО:

перший – еволюційний, коли країни ЄС, дотягнувши до відповідних європейських стандартів, можуть подавати заявку на членство в НАТО;

другий – поширення стабільності, коли основний пріоритет віддають зміцненню демократії в країнах, які йдуть до НАТО (цей шлях й обрали для так званих постсоціалістичних країн).

третій, по якому прийняли Туреччину – це шлях стратегічного реагування, коли країні, яка дотримується стратегічного демократичних стандартів, загрожує воєнна агресія.

НАТО, на думку політолога, обере для Фінляндії та Швеції якраз шлях стратегічного реагування.

Розширення НАТО: коротко

Швеція та Фінляндія, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО.

У Кремлі таке рішення спочатку оцінили "істерично", зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про "загрози для Росії", а згодом "перевзулися" – Путін на саміті ОДКБ раптово заявив, що в Москви нема проблем з Гельсінкі та Стокгольмом.

Проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО неочікувано виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Попри різні заяви, 18 травня для Фінляндії та Швеції настав історичний момент – обидві країни офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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