Про це 24 каналу повідомив політолог Ігор Чаленко. За його словами, зараз Путін виходить з реальних "успіхів" так званої "другої армії світу".

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Путін намагається хитрувати

Як пояснив політолог, ймовірно так він намагається показати, що готовий робити якісь кроки назустріч. Звичайно, у нього це виходить дуже кострубато.

Водночас судячи із недавніх заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо пропозицій Путіна, стає зрозуміло, що очільник Кремля в теперішній ситуації намагається хитрувати. Ймовірно, щоб вибити собі якісь бонуси стосовно території та, можливо, підписання "мінська-3".

Ризики були завжди

Що стосується розширення НАТО, то, звичайно, Путін, починаючи повномасштабну війну в Україні, схибив ще з самого початку,

– заявив Чаленко.

Він пояснив, що поки президент Росії розповідав про небезпеку НАТО, то постійно упускав один момент. Ризики, яких він так боїться зараз, були ще після розширення організації у 2004 році, коли країни Балтії стали членами Альянсу.

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Утім, як наголосив політолог, за понад 15 років (а фактично 17 – 18 років) нічого не сталося, оскільки НАТО – це оборонний блок. Уся його філософія заснована виключно на захисті країн-членів.

Слід аналізувати тільки дії

Зараз, говорячи про Фінляндію і Швецію, Путін намагається вплинути на громадську думку цих країн. Тобто він нібито запевняє, що вони не вороги, тому нічого не станеться.

Водночас ми вже бачили, як ще до розміщення інфраструктури НАТО – до кордонів поїхали російські "Іскандери" та все інше, як любить робити Путін. Тому віри його словам немає. Необхідно аналізувати виключно дії, а вони продовжують видавати його агресивну політику,

– заявив політолог.

Україна рятує цивілізований світ

Крім того, політолог наголосив, що не потрібно забувати слова російських пропагандистів стосовно Фінляндії та Швеції, країн Балтії, Польщі. Він зауважив, що це не припиняється і не закінчиться виключно на Україні.

Просто завдяки успішній протидії Збройних Сил України за підтримки західних партнерів, ми поки зупиняємо Росію на нашій території. Великою ціною, але ми це робимо й захищаємо весь цивілізований світ,

– підсумував Чаленко.

Путін не зможе розвалити НАТО

На думку політолога, Путін може не розраховувати, що розвалить Альянс зсередини, а такі спроби вже були. Звичайно, можуть бути різні точки зору, але всі розуміють, що поки немає нової оборонної структури такого типу – усім краще сидіти в НАТО.

Зверніть увагу! З часу існування Альянсу жодна країна-член не відчула на собі збройної агресії.

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