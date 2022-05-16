Про це 24 каналу повідомив голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук.
До теми Німеччина і Франція знову підігрують Путіну, – політолог
За його словами, навколо заяв Макрона та Шольца потрібно розуміти кілька речей.
Німеччина і Франція, які фактично були "батьками" об’єднаної Європи і мали повний акціонерний контроль, втратили економічне та моральне лідерство. І сталося це через те, що вони "виростили путінського монстра" та пропонували йому багатомільйонні контракти,
– пояснює Рибачук.
Аналітик каже, що ці країни думали, що завдяки економічній інтеграції зможуть втримати Росію.
"Але натомість вони отримали політичний удар, і це зменшує їхній вплив на Європу. Ці країни ще довго не зможуть виступати лідерами західного демократичного світу", – додав експерт.
Олег Рибачук наголосив, що натомість Україна має у списку партнерів Велику Британію, США, нові альянси Балтії, Швецію та Фінляндію. Важливо, що ці країни є дружніми до нас.
"Ви знали, що Швеція 200 років була нейтральною. Водночас Фінляндія має гарну пам’ять (вони колись воювали з Радянським Союзом) та 200 тисяч військової сили", – зауважив він.
На думку Рибачука, Макрон, який крутиться біля Путіна – це вже предмет окремих мемів.
Щоб бути лідером західного світу, потрібно не телефонувати Путіну, не боятися його, а зробити так, щоб президента Росії в Європі більше не було. І зараз існує загроза перед тими країнами, які не є членами Європейського Союзу чи НАТО,
– відповів він.
Експерт зазначив, що росіяни не хочуть, щоб Україна була демократичною та успішною. Це говорить про те, що ми правильно рухаємося в напрямку ЄС.
Чи може Україна після перемоги вступити в НАТО? За словами Рибачука, у нас свій шлях.
"Всі країни, які вступили в ЄС, спочатку ставали членами НАТО, бо це було простіше. Схоже, Україна може бути першою державою, яка зробить навпаки. Якщо ми отримаємо статус кандидата в ЄС, то шанси піти в НАТО суттєво зростають", – підсумував він.
Рибачук про війну, політику Заходу та позицію Франції і Німеччини:
Курс України в ЄС: коротко про головне
- Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Досить швидко Європарламент схвалив заявку Києва.
- У середині квітня Україна заповнила першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня президент Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника. Очікується, що в червні Україна отримає статус кандидата на членство в Євросоюзі.
- Проте тепер Росія погрожує нашій державі за курс до ЄС. У Кремлі бачать у цьому загрозу, як і прагнення України бути членом НАТО. Відтак у МЗС Росії заявили, що вступ України до ЄС призведе до краху Євросоюзу.
- Про те, що Москва проти членства України в ЄС, також заявляв заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський. В Офісі Президента відповіли російському політику та заявили, що думка Росії нікого не хвилює.
- Схожі погрози від Росії посипалися на адресу Швеції та Фінляндії, які планують стати членами НАТО. Також Москва пригрозила "денацифікувати" Польщу вслід за Україною.
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