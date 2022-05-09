Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення 9 травня, повідомляє 24 канал.

Увага Передали другу частину відповідей на опитувальник ЄС, – Зеленський звернувся до українців

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок і не просто формальний крок. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне стати членом Євросоюзу. Зазвичай на це потрібні місяці, але ми це зробили все за лічені тижні,

– зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що цей документ містить тисячі сторінок. Також він саме сьогодні мав розмови про європейську інтеграцію і з Шарлем Мішелем – президентом Європейської Ради – і з Урсулою фон дер Ляйен – президенткою Єврокомісії.

Висловив їм вдячність від імені усього українського народу за підтримку нашої країни. За увагу до наших потреб і особливо зараз – у цей складний час війни,

– додав Зеленський.