Цього разу знов "дісталося" Україні. Як пишуть російські телеграм-канали, чиновники Росії виступають проти вступу нашої країни до ЄС, передає 24 канал.

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Позицію Кремля озвучив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО,

– заявив Полянський.

На питання про те, в якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю, Полянський сказав: "Якщо ви загрожує ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти". Він також заявив, що тільки-но Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових Росії.

Зверніть увагу! 29 березня після раунду переговорів у Стамбулі помічник президента Росії та голова російської делегації Володимир Мединський розповів, що серед письмових пропозицій Києва у межах угоди з Росією входить формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до Євросоюзу.

Раніше Росія категорично заперечувала проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, несе якусь небезпеку для Росії. Щодо ЄС такої риторики не звучало.

Шлях України до ЄС: останні новини

Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого. Заявку невдовзі успішно прийняли та схвалили. Однак це не гарантує нам швидкого вступу до європейської співдружності держав.

Президент 9 травня показав Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника від ЄС. Першу частину Україна заповнила ще в середині квітня. В Офісі Президента наголосили, що Україна має намір отримати статус кандидата вже влітку 2022 року.

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