На этот раз снова "досталось" Украине. Как пишут российские телеграммы-каналы, чиновники России выступают против вступления нашей страны в ЕС, передает 24 канал.

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Позицию Кремля озвучил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию вступления Украины в НАТО,

– заявил Полянский.

На вопрос о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал: "Если вы угрожаете ядерному государству, вы должны учитывать все варианты". Он также заявил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных России.

Обратите внимание! 29 марта после раунда переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что среди письменных предложений Киева в рамках соглашения с Россией входит формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Россия категорически возражала против вступления Украины в НАТО, потому что это, мол, несет какую-то опасность для России. Относительно ЕС такой риторики не звучало.

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Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Заявку вскоре приняли и одобрили. Однако это не гарантирует нам скорейшего вступления в европейское содружество государств.

Президент 9 мая показал Урсули фон дер Ляйен вторую часть опросника от ЕС. Первую часть Украина заполнила еще в середине апреля. В Офисе Президента подчеркнули, что Украина намерена получить статус кандидата уже летом 2022 года.

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