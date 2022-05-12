Відповідну заяву озвучив Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Це трапилось 12 травня після чергових цинічних заяв Кремля.

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В ОП відреагували на цинічні заяви Москви

Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову,

– зауважив Подоляк.

Додав, що гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів.

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