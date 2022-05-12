Соответствующее заявление озвучил Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Это произошло 12 мая после очередных циничных заявлений Кремля.

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В ОП отреагировали на циничные заявления Москвы

Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против НАТО, но не ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор,

– заметил Подоляк.

Добавил, что хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.