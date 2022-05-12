Южная бухта

В Южной бухте пришвартовали сразу несколько кораблей, их можно увидеть на фото ниже. Ближайший из них – это большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". В Черноморском флоте было три таких корабля, один из них – ВДК "Саратов" уничтожен украинскими военными в порту Бердянска.

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Издание отмечает, что российские оккупанты закрасили все номера военных кораблей, чтобы усложнить идентификации однотипных единиц.



Российские корабли в Южной бухте / Фото Крым.Реалии

Следующие два – это большие десантные корабли проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля, один из них – "Азов" стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте.

Также в бухте стоит патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". В составе Черноморского флота три таких корабля.

Курина пристань

У Куриной пристани пришвартованы четыре корабля. Первым слева – малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 "Сывуч".



Российские корабли в куриной пристани / Фото Крым.Реалии

Следующие два корабля – это сторожевые корабли проекта 1135 года "Буревестник". В составе Черноморского флота два таких корабля.

Крайним справа пришвартован украинский средний разведывательный корабль "Славутич", корабль управления. Его захватили российские захватчики в феврале-марте 2014 во время аннексии Крыма.

Сухарная бухта

В Сухарной бухте стоит поврежденный большой десантный корабль. Вероятно, это ПДК "Цезарь Куников", на левом борту сквозь облупленную или обгоревшую краску просматривается его номер 158.



Повреждённый корабль в Сухарной бухте / Фото Крым.Реалии

Графская бухта

У причала в Графской бухте заправляют ракетный катер проекта 1241 "Молния-1". В составе Черноморского флота четыре таких катера.



Заправка корабля в Графской бухте / Фото Крым.

Поэтому можно сделать вывод, что все остальные корабли, у которых ракетное оружие, находятся в открытом море. Это все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М", два ракетных 1241 "Буревестник" и один ВДК проекта 1171 "Тапир" (он не имеет ракет на борту).