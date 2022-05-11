Россия держит как минимум шесть кораблей и две подлодки с крылатыми ракетами, с которых наносит удары по Украине. Эти корабли она держит в акватории Черного моря. При этом на них около полусотни крылатых ракет.

Заслуживает внимания Впервые за десятки лет в Одессе нет обычного для нее движения и флота, – Зеленский

Следовательно, ситуация в зоне ответственности оперативного командования "Юг" остается стабильно напряженной.

"Корабельная группировка врага продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами с моря. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", – отметили военные.

Одесская область под постоянным ракетным ударом

Именно на Одесской области сосредоточил свои усилия враг нанесением ракетных ударов. В частности, 7 мая россияне выпустили по региону 10 ракет. В течение 8 мая оккупанты атаковали Одесскую область 9 раз.

Обстрелы продолжились и 9 мая. Оккупанты нанесли удар по Одессе семью ракетами с помощью авиации. Тогда как минимум один человек погиб. А ракеты попали в торговый центр и складское помещение, из-за чего возник пожар.

Вечером 9 мая россияне выпустили по Одессе три ракеты "Кинжал" и повредили 5ять зданий. Также два человека пострадали.

11 мая был зафиксирован очередной ракетный удар по Одесской области. К счастью, ракета, выпущенная из самолета, была сбита над Черным морем.

Лишь один железнодорожный мост через Днестровский лиман четырежды подвергался ракетным ударам. Первый удар крылатой ракетой был нанесен 26 апреля. Тогда и повредили железнодорожный путь. Два следующих ракетных удара оккупанты нанесли в один день – 2 мая. Четвертый удар – 10 мая. Именно этот мост соединяет Белгород-Днестровский и юг Одесской области с остальной территорией.

Из-за постоянных обстрелов нормальная работа портов на побережье Черного моря почти невозможна. Кроме блокировки российскими военными кораблями, в море немало мин. При этом часть из них уже сорвалась с якорей, и их обнаруживали на пляжах.