Росія тримає як мінімум шість кораблів та два підводних човни з крилатими ракетами, з яких завдає ударів по Україні. Ці кораблі вона тримає в акваторії Чорного моря. При цьому на них близько півсотні крилатих ракет.

Варте уваги Вперше за десятки років в Одесі немає звичайного для неї руху й флоту, – Зеленський

Відтак ситуація в зоні відповідальності оперативного командування "Південь" залишається стабільно напруженою.

"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", – зазначили військові.

Одещина під постійним ракетним ударом

Саме на Одеській області зосередив свої зусилля ворог завданням ракетних ударів. Зокрема, 7-го травня росіяни випустили по регіону 10 ракет. Протягом 8-го травня окупанти атакували Одещину 9 разів.

Обстріли продовжилися і 9-го травня. Окупанти завдали удару по Одесі сімома ракетами з допомогою авіації. Тоді як мінімум одна людина загинула. А ракети влучили у торговий центр та складське приміщення, через що виникла чимала пожежа.

Ввечері 9 травня росіяни випустили по Одесі три ракети "Кинджал" та пошкодили 5 будівель. Також дві людини постраждали.

11 травня був зафіксований черговий ракетний удар по Одещині. На щастя ракету, яку випустили з літака, було збито над Чорним морем.

Лише один залізничний міст через Дністровський лиман чотири рази піддавався ракетним ударам. Перший удар крилатою ракетою було завдано 26 квітня. Тоді й пошкодили залізничну колію. Два наступні ракетні удари окупанти завдали в один день – 2 травня. Четвертий удар – 10 травня. Саме цей міст сполучає Білгород-Дністровський та південь Одеської області з рештою території.

Через постійні обстріли нормальна робота портів на узбережжі Чорного моря майже неможлива. Окрім блокування російськими військовими кораблями, в морі чимало мін. При цьому частина з них вже зірвалася з якорів, і їх виявляли на пляжах.