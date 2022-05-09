Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал.
Темы "Мины выбрасывает на пляжи Одессы": Вениславский сказал, можно ли разблокировать морские порты
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Сейчас из-за войны в Одессе нет обычного для нее торгового флота впервые за десятки лет. Российские оккупанты продолжают блокировать нормальную жизнь города.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал.
Темы "Мины выбрасывает на пляжи Одессы": Вениславский сказал, можно ли разблокировать морские порты
Смотрите обращение Владимира Зеленского: