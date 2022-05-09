Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал.

Темы "Мины выбрасывает на пляжи Одессы": Вениславский сказал, можно ли разблокировать морские порты

Смотрите обращение Владимира Зеленского: