Південна бухта

У Південній бухті пришвартували одразу кілька кораблів, їх можна побачити на фото нижче. Найближчий з них – це великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапир". В Чорноморського флоті було три такі кораблі, один із них – ВДК "Саратов" знищений українськими військовими в порту Бердянська.

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Видання зазначає, що російські окупанти зафарбували усі номери військових кораблів, щоб ускладнити ідентифікації однотипних одиниць.



Російські кораблі в Південній бухті / Фото Крим.Реалії

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі, один з них – "Азов" стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті.

Також у бухті стоїть патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биків". У складі Чорноморського флоту три такі кораблі.

Курина пристань

Біля Куриної пристані пришвартовані чотири кораблі. Першим ліворуч – малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 "Сивуч".



Російські кораблі в куриній пристані / Фото Крим.Реалії

Наступні два кораблі – це сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревестник". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі.

Крайнім праворуч пришвартований український середній розвідувальний корабель "Славутич", корабель управління. Його захопили російські загарбники у лютому-березні 2014 року під час анексії Криму.

Сухарна бухта

В Сухарній бухті стоїть пошкоджений великий десантний корабель. Імовірно, це ВДК "Цезарь Куников", на лівому борту крізь облуплену або обгорілу фарбу проглядається його номер 158.



Пошкоджений корабель в Сухарній бухті / Фото Крим.Реалії

Графська бухта

Біля причалу в Графській бухті заправляють ракетний катер проєкту 1241 "Молния-1". У складі Чорноморського флоту чотири такі катери.



Заправка корабля у Графській бухті /Фото Крим.Реалії

Тому можна зробити висновок, що усі інші кораблі, які мають ракетну зброю перебувають у відкритому морі. Це всі три фрегати проєкту 11356Р "Буревестник", всі чотири малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М", два ракетні 1241 "Буревестник" та один ВДК проєкту 1171 "Тапир" (він не має ракет на борту).