Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил во время совместного брифинга вместе с главой Минэкономики Германии, вице-канцлером Робертом Габеком 12 мая.

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Дмитрий Кулеба решил прояснить несколько моментов по евроинтеграции Украины, а именно:

ни в коем случае не идет речь о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути;

наше государство не пытается перепрыгнуть через чью-то голову и оставить тех, кто уже ждет членства, позади.

Предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к западным Балканам, которые уже находятся в процессе, а не перепрыгивания,

– подчеркнул глава МИД.

Министр указал, что больше 2 месяцев слышны из Германии и других стран следующие слова: "Украина, вы нас вдохновляете, вы лучшие, мы гордимся вами, вы являетесь частью нашей большой европейской семьи, вы одни из нас".

Он добавил, что "предоставление Украине членства в июне этого года – это тест, который продемонстрирует, что все эти слова были только словами, или это будет подтверждением того, что когда Европа что-нибудь говорит, она именно это подразумевает".

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Путь нужно пройти полностью

Роберт Габек подчеркнул, что Украина идет в Европейский Союз, этот путь должен быть полностью пройден.

Ожидаем, что Украина выполнит все условия. У нас есть правила вступления. Есть государства, которые уже долго ждут. Было бы недопустимо, чтобы мы давали обещания и не выполняли их,

– подытожил вице-канцлер.

Путь Украины в ЕС: коротко