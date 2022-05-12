Министр иностранных дел вместе с послом Андреем Мельником пообщался с политиками по поводу членства нашего государства в ЕС. Об этом глава МИДа написал в своих социальных сетях 12 мая.
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Встречался с руководителями основных немецких политических партий обсудить пути мира в Украине и будущее Европы.
– отметил Дмитрий Кулеба.
"Поблагодарил их за то, что они поддерживают Украину, и подчеркнул, что они войдут в историю, предоставив Украине статус кандидата в ЕС", – добавил министр иностранных дел.
Кулеба встретился главами немецких партий / Фото из твиттера Дмитрия Кулебы
Германия не будет давать пустых обещаний
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, когда Украина может вступить в Евросоюз из-за войны, которую развязала Россия.
Несмотря на это, она отметила, что украинское государство принадлежит к европейскому дому.
Однако мы не знаем, когда этот шаг может быть сделан и как он может быть сделан, потому что они сейчас находятся в состоянии ужасной войны,
– указала глава МИД.
"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний", – добавила Анналена Бербок.
Отказ будет означать, что Украину хотят обмануть
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина сейчас – единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основан ЕС. По его словам, это следует уважать.
"Если мы не получим статус кандидата, это значит, что Европа пытается нас обмануть", – подчеркнул он и добавил, что Украина не собирается с этим мириться.
К слову Не просто обещания, – Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в ЕС
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