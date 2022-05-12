Про це очільник Міністерства закордонних справ повідомив під час спільного брифінгу разом із главою Мінекономіки Німеччини, віцеканцлером Робертом Габеком 12 травня.

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Дмитро Кулеба вирішив прояснити декілька моментів стосовно євроінтеграції України, а саме:

у жодному випадку не мовиться про миттєвий вступ до ЄС без проходження певного шляху;

наша держава не намагається перестрибнути через чиюсь голову та залишити тих, хто вже чекає на членство, позаду.

Надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до західних Балкан, які вже перебувають у процесі, а не перестрибування,

– наголосив очільник МЗС.

Міністр вказав, що понад 2 місяці чути з Німеччини та інших країн наступні слова: "Україна, ви нас надихаєте, ви найкращі, ми пишаємося вами, ви є частиною нашої великої європейської родини, ви одні з нас".

Він додав, що "надання Україні членства в червні цього року – це тест, який продемонструє, що всі ці слова були лише словами, або це буде підтвердженням того, що коли Європа щось говорить, вона саме це має на увазі".

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Шлях потрібно пройти повністю

Роберт Габек підкреслив, що Україна йде до Європейського Союзу, цей шлях повинен бути повністю пройденим.

Очікуємо, що Україна виконає всі умови. У нас є правила вступу. Є держави, які вже довго чекають. Було б дуже неприпустимо, щоб ми давали обіцянки та не виконували їх,

– підсумував віцеканцлер.

Шлях України до ЄС: коротко