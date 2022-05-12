Согласно информации, из-за санкций, которые страны ввели против России, ощущается упадок военно-промышленного комплекса агрессора.

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В войне с Украиной оккупанты потеряли значительную часть своего военно-технического потенциала. Поэтому в подразделениям, понесшим потери, россияне вынуждены поставлять технику и вооружение произведённое 50 – 60 лет назад.

Однако такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему все равно сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира,

– отметили Главном управлении разведки МО Украины.

Там отметили, что в большинстве случаев в подразделения со складов долгосрочного хранения даже не могут доставить эту технику. Несмотря на это, российские военные заставляют ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

Какую технику в течение апреля Россия сняла с баз хранения:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего"", – добавили в разведке.

Что еще известно, благодаря разведке

Разведка США считает, что в ближайшие месяцы война может стать более непредсказуемой и эскалационной. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления в Конгрессе. Она подчеркнула, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России.

По состоянию на 11 мая продолжаются ожесточенные бои за временно оккупированный остров Змеиный. Россия пытается усилить гарнизон, в то же время Вооруженные Силы Украины получают возможность уничтожить больше вражеской техники. Об этом свидетельствуют актуальные данные британской разведки.

Президент России Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. Среди его целей не только Донецкая и Луганская область, но другие территории. Об этом сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

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