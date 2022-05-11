Амбиции Путина не совпадают с возможностями
Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления в Конгрессе. Она подчеркнула, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России.
Как в Рамштайне: Пентагон собирает новую встречу союзников для оказания помощи Украине
Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, в частности, по введению военного положения, переориентации промышленного производства или потенциально эскалации военных действий, чтобы найти ресурсы, необходимые для достижения его целей,
– говорится в сообщении.
При этом разведка не считает, что Путин применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существования России.
Путин настроен затягивать войну
В то же время в США считают, что Путни готовится к затяжному конфликту.
Его целью остается не только Донецкая и Луганская области и содержание Херсона. Он хочет получить и сухопутный коридор в оккупированную часть Молдовы,
– считают в разведке США.
Почему России выгодно затягивать войну
Несколько недель назад в Украине ожидали внезапного наступления на Донбассе, мол, оно должно быть сиюминутным и мощным. О "великой битве за Донбасс" говорили и американская, и британская разведки.
Но этого не произошло. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия пытается истощить ВСУ, чтобы мы не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.
Такая "затяжка" со стороны России спровоцирует не только трудности с контрнаступлением, но и будет истощать нашу экономику и военные силы – это цель россиян.
Войска России отстают от плана
- Предварительно в Пентагоне заявили, что наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал Путин. Российские войска не достигли целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана".
- Также в американском министерстве обороны сообщили, что у российских военных есть проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов.
- В последние дни в США не подтверждают значительное продвижение российских военных. Также там не видят признаков того, что в России будет произведена мобилизация и собрано больше сил.
К слову, Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины . Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.