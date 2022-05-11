Амбиции Путина не совпадают с возможностями

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления в Конгрессе. Она подчеркнула, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России.

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Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, в частности, по введению военного положения, переориентации промышленного производства или потенциально эскалации военных действий, чтобы найти ресурсы, необходимые для достижения его целей,
– говорится в сообщении.

При этом разведка не считает, что Путин применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существования России.

Путин настроен затягивать войну

В то же время в США считают, что Путни готовится к затяжному конфликту.

Его целью остается не только Донецкая и Луганская области и содержание Херсона. Он хочет получить и сухопутный коридор в оккупированную часть Молдовы,
– считают в разведке США.

Почему России выгодно затягивать войну

Несколько недель назад в Украине ожидали внезапного наступления на Донбассе, мол, оно должно быть сиюминутным и мощным. О "великой битве за Донбасс" говорили и американская, и британская разведки.

Но этого не произошло. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия пытается истощить ВСУ, чтобы мы не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.

Такая "затяжка" со стороны России спровоцирует не только трудности с контрнаступлением, но и будет истощать нашу экономику и военные силы – это цель россиян.

Войска России отстают от плана

К слову, Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины . Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

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