Згідно з інформацією, через санкції, які країни ввели проти Росії, відчутний занепад військово-промислового комплексу агресорки.

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У війні з Україною окупанти втратили значну частину свого військово-технічного потенціалу. Через це у підрозділи, які зазнали втрат, росіяни змушені постачати техніку та озброєння 50 – 60 років тому виробництва.

Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне мʼясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу,

– зазначили Головному управлінні розвідки МО України.

Там зазначили, що в більшості випадків до підрозділів зі складів довгострокового зберігання навіть не можуть доправити цю техніку. Попри це російських військових змішують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Яку техніку протягом квітня Росія зняла з баз зберігання:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

"Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського "великого прошлого" стає основою російського "настоящего", – додали у розвідці.

Що ще відомо, завдяки розвідці

Розвідка США вважає, що найближчими місяцями війна може стати більш непередбачуваною та ескалаційною.Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час виступу в Конгресі. Вона наголосила, що Путін зіштовхнувся з невідповідністю між амбіціями та потенціалом військ Росії.

Станом на 11 травня тривають запеклі бої за тимчасово окупований острів Зміїний. Росія намагається посилити гарнізон, водночас Збройні Сили України отримують можливість знищити більше ворожої техніки. Про це свідчать актуальні дані британської розвідки.

Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Серед його цілей не тільки Донецька і Луганська область, а й інші території. Про це повідомила директорка національної розвідки США Евріл Хейнс.

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