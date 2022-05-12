За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські ФСБшники з початку війни були неприємно здивовані початком повномасштабних бойових дій та змогли спрогнозувати, чим закінчиться війна. Загарбники почали вивозити власні родини з півострова, а також масово виставили об'єкти нерухомості на продаж.

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Крім того, пакувати валізи почали тисячі росіян, які не дотичні до силових та каральних структур, та прибули до Криму з 2014-го року.

Активізувався партизанський рух

Відтік кадрів з російських "правоохоронних" органів військово-політичне командування зупинило завдяки забороні покидати півострів. Втечу ж всіх інших прошарків ватного суспільства Путін хотів зупинити, обмеживши виїзд з Криму, але побоявся це зробити.

Адепти "русского мира" з початком війни дуже раділи тому, що "Росія нарешті розбереться з хохлами", але їх ейфорія дуже швидко змінилася розпачем та зародком думок про те, як відновити український паспорт.

Відсутність води після захоплення Північнокримського каналу, чергове підвищення цін, зменшення купівельних спроможностей, а також проведення неоголошеної мобілізації вплинули на те, що кримська вата почала поводитись набагато тихіше.

Знищення десантного корабля зі складу Чорноморського флоту в Бердянську, втрата крейсеру "Москва", ліквідація "Рапторів" та нескінченний потік трун з мертвими росіянами та зрадниками України й взагалі стали холодним душем для кримчан.

Ті жителі півострова, що кричали про "непереможну Росію", почали розуміти, що війна цілком може бути програна, а їм, ймовірно, доведеться відповісти за державну зраду. При цьому українські патріоти навпаки відчули надію на те, що незабаром їх звільнять від нелюдів, і почали поступово діяти.

ФСБшники скаржаться на те, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автівок з відповідною рашистською символікою. Через це фанати Путіна вимушені знімати відповідні літери зі своїх машин, адже цілісність машини для них важливіша, аніж підтримка Росії.

Всі режимні заходи посилюються

Оскільки у Москві вкрай незадоволені настроями людей в Криму, загарбники віддали наказ місцевим поліцейським та ФСБшникам "закрутити гайки" та не допустити провокацій. На допомогу злочинцям відправили загони божевільних козаків з Ростовської області.

Загарбницькі сили мають займатися пошуком та затриманням українських активістів, які "настільки знахабніли, що почали розмовляти українською у публічних місцях". Крім того, окупанти збираються посилити охорону всієї військової техніки, що перекидають через Крим на Херсонщину.

Також у Кремлі вирішили посилити пропагандистські зусилля, адже подібну зміну ситуації московити розглядають як провал всіх зусиль з асиміляції українців на "споконвічно російських землях". Для цього місцевим "журналістам" надіслали темники з вимогами поширювати "звірства України", а також з наказом посилити інформацію про необхідність писати доноси на "диверсантів".

Паралельно із цим у міноборони Росії віддали розпорядження військовим зменшити вивезення тіл загиблих та поранених на територію Криму, аби не деморалізувати суспільство.