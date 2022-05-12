По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские ФСБшники с начала войны были неприятно удивлены началом полномасштабных боевых действий и смогли спрогнозировать, чем закончится война. Захватчики начали вывозить свои семьи с полуострова, а также массово выставили объекты недвижимости на продажу.

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Кроме того, упаковывать чемоданы начали тысячи россиян, которые не причастны к силовым и карательным структурам, и прибыли в Крым с 2014 года.

Активизировалось партизанское движение

Отток кадров из российских правоохранительных органов военно-политическое командование остановило благодаря запрету покидать полуостров. Побег всех остальных слоев ватного общества Путин хотел остановить, ограничив выезд из Крыма, но побоялся это сделать.

Адепты "русского мира" с началом войны очень радовались тому, что "Россия наконец-то разберется с хохлами", но их эйфория очень быстро сменилась отчаянием и зарождением мнений о том, как восстановить украинский паспорт.

Отсутствие воды после захвата Северокрымского канала, очередное повышение цен, уменьшение покупательских возможностей, а также проведение необъявленной мобилизации повлияли на то, что крымская вата начала вести себя гораздо тише.

Уничтожение десантного корабля из состава Черноморского флота в Бердянске, потеря крейсера "Москва", ликвидация "Рапторов" и бесконечный поток гробов с мертвыми россиянами и предателями Украины вообще стали холодным душем для крымчан.

Те жители полуострова, которые кричали о "непобедимой России", начали понимать, что война вполне может быть проиграна, а им, вероятно, придется ответить за государственную измену. При этом украинские патриоты наоборот почувствовали надежду на то, что вскоре их освободят от извергов, и начали постепенно действовать.

ФСБшники жалуются на то, что с 24 февраля по 12 мая в Крыму повредили по меньшей мере 700 автомобилей с соответствующей рашистской символикой. Поэтому фанаты Путина вынуждены снимать соответствующие буквы со своих машин, ведь целостность машины для них важнее, чем поддержка России.

Все режимные мероприятия усиливаются

Поскольку в Москве крайне недовольны настроениями людей в Крыму, захватчики приказали местным полицейским и ФСБшникам "закрутить гайки" и не допустить провокаций. В помощь преступникам отправили отряды безумных казаков из Ростовской области.

Захватнические силы должны заниматься поиском и задержанием украинских активистов, которые "настолько обнаглели, что начали говорить по-украински в публичных местах". Кроме того, оккупанты собираются усилить охрану всей военной техники, которую перебрасывают через Крым на Херсонщину.

Также в Кремле решили усилить пропагандистские усилия, ведь подобное изменение ситуации московиты рассматривают как провал всех усилий по ассимиляции украинцев на "исконно русских землях". Для этого местным "журналистам" направили темники с требованиями распространять "зверства Украины", а также с приказом усилить информацию о необходимости писать доносы на "диверсантов".

Параллельно с этим в минобороны России было отдано распоряжение военным уменьшить вывоз тел погибших и раненых на территорию Крыма, чтобы не деморализовать общество.