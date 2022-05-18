Об этом 24 каналу сообщил политолог Игорь Чаленко. По его словам, сейчас Путин выходит из реальных "успехов" так называемой "второй армии мира".

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Путин пытается хитрить

Как объяснил политолог, вероятно, так он пытается показать, что готов делать какие-то шаги навстречу. Конечно, у него это получается очень коряво.

В то же время, судя по недавним заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона относительно предложений Путина, становится понятно, что глава Кремля в нынешней ситуации пытается хитрить. Вероятно, чтобы выбить себе какие-либо бонусы по территории и, возможно, подписание "Минска-3".

Риски были всегда

Что касается расширения НАТО, то, конечно, Путин, начиная полномасштабную войну в Украине, промахнулся еще с самого начала,

– заявил Чаленко.

Он объяснил, что пока президент России рассказывал об опасности НАТО, то постоянно упускал один момент. Риски, которых он так боится, были еще после расширения организации в 2004 году, когда страны Балтии стали членами Альянса.

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Впрочем, как отметил политолог, за более чем 15 лет (а фактически 17 – 18 лет) ничего не произошло, поскольку НАТО – это оборонный блок. Вся его философия основана только на защите государств-членов.

Следует анализировать только действия

Сейчас, говоря о Финляндии и Швеции, Путин пытается повлиять на общественное мнение этих стран. То есть, он якобы уверяет, что они не враги, поэтому ничего не произойдет.

В то же время мы уже видели, как еще до размещения инфраструктуры НАТО – к границам поехали российские "Искандеры" и все остальное, как любит делать Путин. Поэтому веры его словам нет. Необходимо анализировать исключительно действия, а они продолжают издавать его агрессивную политику,

– заявил политолог.

Украина спасает цивилизованный мир

Кроме того, политолог подчеркнул, что не нужно забывать слова российских пропагандистов по поводу Финляндии и Швеции, стран Балтии, Польши. Он отметил, что это не прекращается и не закончится исключительно в Украине.

Просто благодаря успешному противодействию Вооруженных Сил Украины при поддержке западных партнеров мы пока останавливаем Россию на нашей территории. Большой ценой, но мы это делаем и защищаем весь цивилизованный мир,

– подытожил Чаленко.

Путин не сможет развалить НАТО

По мнению политолога, Путин может не рассчитывать, что развалит Альянс изнутри, а такие попытки уже были. Конечно, могут быть разные точки зрения, но все понимают, что пока нет новой оборонной структуры такого типа – всем лучше сидеть в НАТО.

Обратите внимание! Со времени существования Североатлантического союза ни одна страна-член не ощутила на себе вооруженной агрессии.

Чаленко рассказал, где ошибся Путин: смотрите видео



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