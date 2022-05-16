Россия терпит поражение не только в Украине

В частности, их почему-то моментально "перестали считать угрозой". Похоже, российский глава пытался оправдаться поражением не только в Украине. Об этом 24 каналу сказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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На самом деле, Путин так попытался объяснить свой очередной просчет. Хотя раньше он рассказывал россиянам из-за своих пропагандистских СМИ, что НАТО – это колоссальная угроза, что и сам не заметил, как Альянс еще ближе подобрался к российской границе,

– отметил эксперт.

Теперь он придумал эту жалкую историю по оправданию "отсутствия территориального спора" с этими странами, поскольку напасть на Финляндию, на Швецию он не может по объективным причинам.

Справка. Сразу три страны пообещали защитить Финляндию и Швецию, если на них нападет Россия. Ими стали Норвегия, Дания и Исландия. Они обнародовали совместное заявление.

"Также очевидно, что так Путину нужно было и членам ОДКБ объяснить, почему Россия терпит поражение не только в Украине, но и на геополитической арене. Однако там тоже не идиоты сидят, которые это тоже понимают", – добавил Тизенгаузен.

О чем говорили на саммите ОДКБ

В Кремле 16 мая 2022 года состоялся саммит стран Организации договора о коллективной безопасности.

Владимир Путин и Александр Лукашенко рассказывали своим коллегам откровенные сказки о ситуации в мире. В том числе о том, что внезапно Финляндия и Швеция перестали быть "угрозами" для России. Однако, если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже.

Военные эксперты также предполагали, что на этой встрече Путин попросит президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов захватить нашу землю. Однако на саммите Путин сказал, что будет обсуждать тему нашего государства в закрытом формате.

Заметим! Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием помогать Путину в захвате Украины.