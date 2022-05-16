Вместе с тем этот вопрос из повестки дня не исчезает. Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Более того, Энтони Блинкен – государственный секретарь Соединенных Штатов Америки – продолжает говорить о том, что политика НАТО в отношении "открытых дверей" Альянса не останавливается на Финляндии и Швеции.

Тем более, что Украина является центральным государством, которое Европейский Союз рассматривает как своего партнера для дальнейшего своего расширения.

Почему НАТО не спешит принять Украину

Так что эта тема никуда не исчезла, как объяснил эксперт. Однако у Альянса остается одна главная проблема. Там не могут для себя решить ключевой вопрос, заключающийся в том, что пока российские войска находятся на территории Украины и идет война, НАТО не может нас принять. В таком случае, согласно уставу, они сразу должны были бы вмешаться в вооруженный конфликт и принять участие в войне.

Поэтому НАТО не рискует, потому что не хочет выступать полноценным агрессором. Поэтому успех нашего вступления в Альянс зависит от успеха Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул Краев.

А успех наших защитников зависит от всего общества. Если мы сможем выгнать российских оккупантов с нашей территории, это фактически моментально откроет Украине возможность вступить в НАТО.

Украине может не понадобиться ПДЧ для вступления в НАТО

Временная поверенная США в Украине Кристина Квинс заявила, что у Украины есть шансы пройти облегченную процедуру вступления в НАТО.

Она отметила, что наше государство может стать членом Альянса без предоставления Плана действий по членству (ПДЧ). Эту процедуру удалось обойти Швеции и Финляндии.

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