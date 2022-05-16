Она отметила, что наше государство может стать членом Альянса без предоставления Плана действий по членству (ПДЧ). Эту процедуру удалось обойти Швеции и Финляндии.
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ПДЧ – не обязательная часть вступления в НАТО
Кристина Квинс подчеркнула, что ПДЧ никогда не являлся юридическим требованием для тех государств, которые хотят вступить в НАТО.
Следовательно, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой,
– подчеркнула Квинс.
Поверенная США в Украине объяснила для чего ПДЧ. По ее словам, это тот механизм, который позволяет убедиться, что у страны-претендента есть возможность вступить в НАТО. Если она отвечает требованиям, то План действий по членству государству просто не нужен.
Напомним, что и Швеция, и Финляндия официально подадут заявки на вступление в НАТО 17 мая.
В Эстонии стартуют учения НАТО
Тем временем в Эстонии стартуют военные учения НАТО. Они получили название "Еж 2022", а будут участвовать 15 тысяч военнослужащих со всего мира. Нынешние учения, которые считаются одними из самых больших за последний 31 год, будут акцентироваться на региональном сотрудничестве.
Актуальные новости о НАТО: коротко о главном
- Бывший заместитель министра обороны Ромуальд Шереметьев призвал НАТО провести демилитаризацию Калининграда.
- Между тем, президент Финляндии Саули Ниинисте пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры обоих государств подняли вопрос вступления Финляндии в НАТО. И, как отметил Ниинисте, Путин на соответствующую инициативу отреагировал крайне спокойно.
- Но в самой стране-агрессоре продолжают запугивать оба государства за решение стать членами НАТО. Более того, министр иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в Альянс.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила важность вступления страны в НАТО. Она подчеркнула, что буквально не верит, что мирное сосуществование с Россией возможно.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также высказался о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Он подчеркнул, что практически все члены НАТО единогласно поддерживают решение двух государств.
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