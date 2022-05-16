Военные учения в Эстонии будут проведены для проверки боеспособности. Также цель "Ежа 2022" – оценить международное взаимодействие при реагировании на разного рода угрозы.

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Учения одни из самых масштабных за 31 год

Организаторы отмечают, что в этот раз акцент будут делать на региональном сотрудничестве. Известно, что в ходе учений будут использоваться также американские, британские и польские ракетные системы. Что касается географии, то она охватит немалую территорию: от датского острова Борнхольм вплоть до северной Латвии, пролегая через Сааремаа.

Во время военных учений, которые организуют в 20 раз, в общей сложности будут участвовать более 15 тысяч военнослужащих. Они прибудут из 10 стран мира. Если подробнее, то это:

7100 резервистов,

2500 солдат-срочников,

2000 военнослужащих на контракте,

4200 солдат стран-союзников.

Будут использовать во время "Ежа 2022" ряд оружия. Среди него – бронетехника, БМП, танки, корабли, вертолеты, а также самолеты. Сами же учения "Еж 2022" закончатся 3 июня.

Параллельно с "Ежем 2022" в Эстонии будут проводить другие военные учения. Так, Латвия организует Namejs ("Намейс"). В ходе них будут отрабатываться трансграничное взаимодействие, а также процедуры командования с Силами обороны Эстонии.

А вот во время учений Вооруженных сил США Defender Europe "Защитник Европы" морские пехотинцы будут базироваться на Сааремаа. Они совместно с военными стран-союзников проведут морские учения. Кроме того, штаб Северного дивизиона НАТО организует обучение "Рыцарский легион".

Актуальные новости, которые касаются НАТО: коротко

В Польше предложили заняться демилитаризацией Калининграда. Соответствующий призыв к НАТО сделал бывший заместитель министра обороны Ромуальд Шереметьев.

Президент Финляндии Саули Ниинисте имел возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсуждали решение Финляндии стать членом НАТО. Более того, Ниинисте отметил, что во время разговора российский диктатор был на удивление спокойным.

Между тем премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что не верит в мирное сосуществование с Россией. Поэтому вступление государства в Альянс – решение, которое было принято, чтобы предотвратить атаку страны-агрессора.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что члены Североатлантического союза почти единогласно поддерживают соответствующее решение.

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