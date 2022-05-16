Разом з тим це питання з порядку денного не зникає. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Увага Поведінка Росії є односторонньою відмовою від угоди з НАТО, – глава німецького МЗС

Ба більше, Ентоні Блінкен – державний секретар Сполучених Штатів Америки – продовжує говорити про те, що політика НАТО щодо "відкритих дверей" Альянсу не зупиняється на Фінляндії та Швеції.

Тим паче Україна є центральною державою, яку Європейський Союз розглядає як свого партнера для подальшого свого розширення.

Чому НАТО не поспішає прийняти Україну

Тож ця тема нікуди не зникла, як пояснив експерт. Однак в Альянсу залишається одна головна проблема. Там не можуть для себе розв'язати ключове питання, яке полягає у тому, що доки російські війська перебувають на території України й триває війна, НАТО не може нас прийняти. У такому разі, згідно зі статутом, вони одразу повинні були б втрутитися у збройний конфлікт та взяти участь у війні.

Тому НАТО не ризикує, оскільки не хочуть виступати повноцінним агресором. Саме тому успіх нашого вступу до Альянсу залежить від успіху Збройних Сил України,

– наголосив Краєв.

А успіх наших оборонців залежить від усього українського суспільства. Тож коли ми зможемо вигнати російських окупантів з нашої території, це фактично моментально відкриє Україні можливість вступити в НАТО.

Україні може не знадобитися ПДЧ для вступу в НАТО

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квінс заявила, що Україна має шанси пройти полегшену процедуру вступу до НАТО.

Вона зазначила, що наша держава може стати членом Альянсу без надання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Цю процедуру вже вдалося обійти Швеції та Фінляндії.

До теми – що станеться, якщо ракета Росії помилково вдарить по НАТО? Солонтай про обстріл Львівщини: дивіться відео