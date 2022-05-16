Разом з тим це питання з порядку денного не зникає. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
Увага Поведінка Росії є односторонньою відмовою від угоди з НАТО, – глава німецького МЗС
Ба більше, Ентоні Блінкен – державний секретар Сполучених Штатів Америки – продовжує говорити про те, що політика НАТО щодо "відкритих дверей" Альянсу не зупиняється на Фінляндії та Швеції.
Тим паче Україна є центральною державою, яку Європейський Союз розглядає як свого партнера для подальшого свого розширення.
Чому НАТО не поспішає прийняти Україну
Тож ця тема нікуди не зникла, як пояснив експерт. Однак в Альянсу залишається одна головна проблема. Там не можуть для себе розв'язати ключове питання, яке полягає у тому, що доки російські війська перебувають на території України й триває війна, НАТО не може нас прийняти. У такому разі, згідно зі статутом, вони одразу повинні були б втрутитися у збройний конфлікт та взяти участь у війні.
Тому НАТО не ризикує, оскільки не хочуть виступати повноцінним агресором. Саме тому успіх нашого вступу до Альянсу залежить від успіху Збройних Сил України,
– наголосив Краєв.
А успіх наших оборонців залежить від усього українського суспільства. Тож коли ми зможемо вигнати російських окупантів з нашої території, це фактично моментально відкриє Україні можливість вступити в НАТО.
Україні може не знадобитися ПДЧ для вступу в НАТО
- Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квінс заявила, що Україна має шанси пройти полегшену процедуру вступу до НАТО.
- Вона зазначила, що наша держава може стати членом Альянсу без надання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Цю процедуру вже вдалося обійти Швеції та Фінляндії.
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