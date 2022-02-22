Все залежить від ситуації в Україні

Фінляндія не планує радикально змінювати свої відносини з Росією. Про це заявив фінський президент Саулі Нііністьо.

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Однак глава держави зазначив, що останні дії очільника Кремля Володимира Путіна змушують задуматися про членство в НАТО.

Дуже багато залежить від того, що далі станеться в Україні, і як Росія буде поводитися після того. Якщо Кремль побачить у цьому історію успіху, ситуація стане більш небезпечною,

– сказав Нііністьо.

Політик додав, що наразі його держава не відчуває загрози з боку Росії.

"Фінляндія зараз – стабільна демократична країна. Ми є членом ЄС, частиною Заходу. Ми не боїмося, що російські танки раптом перетнуть наш кордон", – запевнив президент.

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Нііністьо й раніше припускав можливість членства в Альянсі через агресію Росії проти України.

Водночас міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголошував, що позиція країни щодо вступу в НАТО незмінна – Гельсінкі не планує долучатися до Альянсу.

Однак Гельсінкі обурилися через так звані "гарантії безпеки" Росії, якими та вимагали НАТО не розширюватися. Тоді Фінляндія та Швеція просили Альянс не погоджуватися на шантаж Кремля й не закривати для них двері НАТО. Адже держави хочуть самі вирішувати своє майбутнє.

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