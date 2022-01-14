За словами фінського глави МЗС Пекка Хаавісто. Сам дипломат відомий противник вступу Фінляндії до НАТО.

Зауважте США готові підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фінляндія не планує змінювати свої погляди

Під час спілкування з журналістами після зустрічі глав МЗС Європейського союзу Хаавісто заявив, що поки що Фінляндія не розглядає питання вступу до НАТО. У країні не планують в найближчому майбутньому змінювати політику власної безпеки.

Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною,

– наголосив Хаавісто.

Однак сам глава фінського МЗС давно виступає проти членства в Альянсі. Ще до призначення на посаду він заявляв про загрозу зовнішнього втручання в кібербезпеку та інформаційний простір Фінляндії у разі вступу до НАТО.

Чому почалися розмови про членство Фінляндії в НАТО

Ще наприкінці 2021 року в Фінляндії відреагували на "гарантії безпеки" Кремля щодо нерозширення НАТО. Там ці вимоги назвали шантажем.

У новорічному зверненні президент Саулі Нііністьо припустив членство країни в НАТО через загрозу вторгнення Росії до України.

У НАТО переконують, що двері для Фінляндії відчинені. Також членство Фінляндії в Альянсі, як і Швеції, підтримують в США.

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