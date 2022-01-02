Таку заяву Нійністе зробив у новорічному зверненні. Під час нього він звернув увагу на кризу в Україні та міжнародну напруженість.

Важливо Попри шантаж Росії: у Фінляндії заговорили про можливий вступ у НАТО

Очільник Фінляндії зауважив, що у політиці великих держав відбуваються суттєві зміни.

Напруга щодо європейської безпеки наростає.Після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві було припущено, що Сполучені Штати і Росія перебувають в процесі побудови шляхів комунікації,

– зазначив президент.

За його словами, тепер ситуація геть інша.

"Ультиматуми, які Росія поставила США і НАТО в грудні, стосуються Європи. Вони суперечать європейському порядку безпеки. Сфери інтересів не належать до 2020-х років. Суверенна рівність усіх держав є основним принципом, який кожен має поважати", – наголосив Нійністе.

Він закликав ЄС відігравати активнішу роль у консультаціях щодо європейської безпеки. Нійністе констатував, що суверенітет кількох країн-членів, включаючи Швецію та Фінляндію, був поставлений під сумнів з-за меж Євросоюзу. А це, своєю чергою, робить ЄС зацікавленою стороною.

Актуально У Кремлі пригрозили "заходами", якщо їхній документ про НАТО проігнорують

У своєму виступі Нійністе також повторив свій аналіз ситуації щодо позиції Фінляндії та можливого членства в НАТО. Під час свого візиту до Фінляндії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО відчинені і для Фінляндії.

Раніше прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

Російське МЗС представило договір про "гарантії безпеки", відповідь очікують від США та НАТО.

У документі фактично є вимога щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.

У НАТО говорили, що готові до консультацій з Москвою.

Частину вимог у Держдепі назвали неприйнятними. А голова МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив "заходами", якщо "ультиматум" проігнорують.

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