"Росія усуватиме загрозу для своєї безпеки"

США та НАТО мають надати відповідь на документ Кремля "у розумний термін". Про це Сергій Лавров заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

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Відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".

Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці,
– наголосив Лавров.

Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях". Кремль хоче, щоб у переговорах обов'язково брали участь американські військові.

Лавров підкреслив, що російські пропозиції спрямовані на створення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки. Він вважає, що на цій базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

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