"Росія усуватиме загрозу для своєї безпеки"
США та НАТО мають надати відповідь на документ Кремля "у розумний термін". Про це Сергій Лавров заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.
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Відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".
Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці,
– наголосив Лавров.
Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях". Кремль хоче, щоб у переговорах обов'язково брали участь американські військові.
Лавров підкреслив, що російські пропозиції спрямовані на створення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки. Він вважає, що на цій базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.
Що відомо про "гарантії безпеки", яких так вимагає Росія
- 7 грудня президент Росії Володимир Путін вимагав від американського колеги Джо Байдена "гарантій безпеки" для своєї країни. Зокрема мовилося про невступ України в НАТО. Тоді очільника Білого дому різко відповів Путіну.
- Згодом російське МЗС опублікували документ з "гарантіями безпеки". Обговорювати їх хочуть лише із США.
- 20 грудня президенти знову провели переговори. За їхніми результатами помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Байден нібито погодився на важливості результативності обговорень щодо "гарантій безпеки".
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