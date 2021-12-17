Росія цинічно пропонує НТО закріпити домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили.
Зауважте У НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною
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МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.
Джерело:МЗС Росії
Росія цинічно пропонує НТО закріпити домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили.
Зауважте У НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною
Новина доповнюється