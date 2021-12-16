Деталі розкрив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що, на жаль, конкретного року, коли Україна увійде в Альянс, Столтенберг не назвав.
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Водночас чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, це дискусія, яка відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це ключове,
– заявив Кулеба.
Столтенберг вкотре продемонстрував, що має дуже принципову позицію з цього питання. Жодних компромісів не буде.
Кулеба підсумував, що зустріч минула дуже добре. Це вдалий підсумок року.
Столтенберг про діалог з Росією
- Столтенберг наголосив, що діалог з Росією є дуже потрібним.
- Водночас про жодні компроміси щодо членства України у НАТО навіть не мовиться. Суверенна країна має сама обирати свій шлях.
- Генсек зауважив, що запрошення зустрітися у форматі НАТО – Росія досі є актуальним.
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