Столтенберг наголосив, що запрошення зустрітися у форматі НАТО – Росія досі є актуальним. Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Зауважте Ідея Росії не заслуговує на довіру, – Столтенберг про ракетний мораторій

Ми готові сісти за стіл. Але ми ніколи не будемо йти на компроміс, коли ми говоримо про право такої суверенної нації, як-от Україна, вирішувати свій шлях. Коли Україна готова приєднатися до НАТО,

– заявив Столтенберг.

Росія прокладає Україні шлях в НАТО

Зеленський зауважив, що власне Росія проклала шлях Україні до членства в НАТО.

Про долучення України до Альянсу активно заговорили саме після 2014 року.

Саме відтоді серед населення фіксують найвищий показник бажання вступити у НАТО.

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