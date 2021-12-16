Столтенберг наголосив, що запрошення зустрітися у форматі НАТО – Росія досі є актуальним. Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Зауважте Ідея Росії не заслуговує на довіру, – Столтенберг про ракетний мораторій
Ми готові сісти за стіл. Але ми ніколи не будемо йти на компроміс, коли ми говоримо про право такої суверенної нації, як-от Україна, вирішувати свій шлях. Коли Україна готова приєднатися до НАТО,
– заявив Столтенберг.
Росія прокладає Україні шлях в НАТО
- Зеленський зауважив, що власне Росія проклала шлях Україні до членства в НАТО.
- Про долучення України до Альянсу активно заговорили саме після 2014 року.
- Саме відтоді серед населення фіксують найвищий показник бажання вступити у НАТО.
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