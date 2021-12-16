Подробности раскрыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что, к сожалению, конкретный год, когда Украина войдет в Альянс, Столтенберг не назвал.

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В то же время четко подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, это дискуссия, которая будет проходить исключительно между Украиной и НАТО. Это ключевое,

– заявил Кулеба.

Столтенберг еще раз продемонстрировал, что имеет очень принципиальную позицию по этому вопросу. Никаких компромиссов не будет.

Кулеба подытожил, что встреча прошла очень хорошо. Это удачный итог года.

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