По словам Йенса Столтенберга, НАТО не представляет никакой угрозы для России. В то же время генсек Альянса призвал Кремль к диалогу относительно урегулирования конфликта.

Обратите внимание Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО

Россию пригласили к диалогу

Столтенберг заявил, что НАТО всесторонне поддерживает Украину. С 2014 года Альянс провел большую модернизацию коллективной обороны.

Россия, по словам генсека НАТО, должна вернуться к дипломатическим путям решения конфликта. Однако, если Кремль решится на полномасштабное наступление – то заплатит за это высокую цену. Столтенберг подчеркнул, члены Альянса готовы говорить с Россией и пригласил Москву на встречу "НАТО – Россия".

Генсек НАТО подчеркнул, что только Украина и 30 членов Альянса будут решать вопрос членства нашей страны. В Кремле на это решение не имеют права влиять.

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