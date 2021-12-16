Встреча Зеленского и Столтенберга происходит на фоне угроз о вторжении России и скопления войск возле границ Украины.

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Какие темы поднимали на встрече

Напряжение на границе

Президент Владимир Зеленский сказал о гибридной агрессии России возле границ, на оккупированном Донбассе и в Крыму. Кремль пытается дестабилизировать безопасностную ситуацию в Украине. Президент подчеркнул, что цель Москвы – заблокировать евроатлантический путь нашего государства. Столтенберг же отметил наращивание российских сил возле границ.

Мы не видим, что меняется или уменьшается это наращивание. Наоборот – продолжается. Здесь нет оправданий. Это провокационно, и это подрывает безопасность в Европе,

– подчеркнул Генсек.

Он добавил, что Россия должна вернуться к дипломатии. Если Москва все же решит напасть на Украину, последствия будут жесткими.

Диалог с Москвой

Несмотря на угрозы, Столтенберг заметил, что Альянс готов говорить с Россией, поскольку диалог все же важен. Чиновник пригласил Москву на встречу Совета НАТО – Россия.

Поддержка Украины

Генсек в очередной раз подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины. Альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. Кроме того, Столтенберг добавил, что все суверенные государства имеют право защищать себя.

Зеленский же отметил, что темой встречи также было сотрудничество Украины и НАТО. Столтенберг добавил, что поддержка Украины от НАТО не является угрозой России. Однако решение о членстве государства в Альянсе будут принимать только страны НАТО.



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