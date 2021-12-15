Об этом глава государства сообщил после саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду, 15 декабря.

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Президент рассказал, что вместе с партнерами обсудил возможную угрозу вторжения со стороны России. По его словам, в ЕС сейчас рассматриваются пять путей реакции на вероятную эскалацию.

Мы сказали, что у нашего государства нет пять реакций, у нас будет только одна реакция. Мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что нас интересует санкционная политика до вероятной эскалации, тогда ее не будет. Глава государства добавил, что Украина поддерживает все форматы переговоров для урегулирования конфликта.

Обратите внимание! Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова вместе с союзниками по нато применить против России жесткие экономические санкции в случае ее военного вторжения в Украину.

Угроза атаки России: что известно

В Генеральном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор стягивает свои войска к нашим границам.

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС едины в вопросе поддержки Украины. Если Россия нападет, то против нее применят серьезные экономические шаги. О санкциях предупредили и США.

Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы. По словам министра обороны, сейчас там находятся более 100 тысяч солдат.

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